Sanatçı Yavuz Top hayatını kaybetti

TÜRK Halk Müziği'nin usta isimlerinden Yavuz Top, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğan sanatçı, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Kartal Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. MESAM tarafından yapılan açıklamada, Yavuz Top anısına bugün saat 11.00'de Kartal Bülent Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.