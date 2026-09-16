Sanatçıların bağışladığı eserlerin geliri Gazze’ye

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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'Gazze İçin Protez Seferberliği' parolasıyla hayata geçirilen "Engelsiz Gazze Sanat Buluşmaları Karma Sergisi", Birlik Vakfı Genel Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını, Birlik Vakfı Güzel Sanatlar Komisyonu başkanlığını yürüten hattat Selim Türkoğlu yaptı. Türkoğlu konuşmasında, "Bu sergi tamamen sanatçı arkadaşların bağışladığı eserlerden müteşekkil ve serginin geliri tamamen Gazze'ye gönderilecek. Gazze'deki proteze muhtaç insanlara gidecek" dedi. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın kültürel mirasın yaşatılması ve ortak çalışmaların geliştirilmesi üzerinde durduğu belirtildi.