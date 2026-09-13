“Sanatçıyım ben” diyerek polise direnmiş ve gazetecilere tükürmüştü! Meğer bu ilk vukuatı değilmiş...

Merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde anayolda ters yönde ilerleyen otomobili fark eden polis ekipleri aracı durdurmuştu. Alkollü sürücü Büşra Aydoğdu ve yanındaki erkek arkadaşı H.A, kendisini durduran polis ekiplerine direnerek zorluk çıkarmıştı. Yaşanan arbede sırasında kendisinin bir sanatçı olduğunu söyleyen Büşra Aydoğdu, olayı görüntüleyen gazetecilere de tükürmüştü. Polis ekiplerine de hakaret etmeye devam eden Aydoğdu, kendisini yere atarak bayılma numarası yapmış ve daha sonra polislerin elinden kaçmaya çalışarak kendisini hareket halindeki araçların önüne atmaya kalkışmıştı. Polis ekipleri, araçların çarpma ihtimaline rağmen alkollü kadının peşinden koştu. Araçların altında kalmaktan son anda kurtarılan kadın, gözaltına alınmıştı.

DAHA ÖNCE DE POLİSE DİRENİP HAKARET ETMİŞ

Emniyete götürülen H.A ve Büşra Aydoğdu'nun daha önce de benzer olaylara karıştıkları ve haklarında çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. H.A.'nın "yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydı bulunurken, Büşra Aydoğdu'nun ise, "tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Büşra Aydoğdu. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. ise serbest bırakıldı.