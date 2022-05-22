Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi





BABASINI TUVALDE YAŞATAN BİR EVLAT

Sergideki portrelerden biri kendisi henüz 8 yaşındayken, 1876'da öldürülen babası Sultan Abdülaziz'e ait. 19'uncu yüzyıl sonlarında Abdullah Biraderler'e atfedilen bir eser. Bu eserin hemen yanında ise Abdülmecid'in kendi elleriyle yaptığı bir Abdülaziz portresi yer alıyor.