Sanayi sitesinde şüpheli ölüm... Tamirhane sahibi ölü bulundu

28.8.2025

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi’ndeki Evren Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde tamirhane sahibi İbrahim Halil Ç. (33) iş yerinde ölü olarak bulundu.

Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'nde İddiaya göre, site içerisinde tamirhane sahibi İbrahim Halil Ç. (33)'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine işyerine giden ekipler, şahsı yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Halil Ç.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Usta'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

