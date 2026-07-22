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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:32

Sancaktepe ve Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu: Bostancı’daki zehir deposuna baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Sancaktepe ve Kadıköy’e uzanan uyuşturucu takibinde, Bostancı’da zula olarak kullanılan bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,2 kilogram uyuşturucu madde, sentetik haplar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden M.V.B. adli kontrolle serbest bırakıldı, O.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Sancaktepe ve Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu: Bostancı’daki zehir deposuna baskın
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha ve istihbari çalışmalar kapsamında, 17 Temmuz günü Sancaktepe ve çevresinde geniş çaplı bir takip başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen O.A. (35) ve M.V.B. (21), Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir depoyu zula olarak kullandıkları belirlendi.



ZEHİR EVİNDEN 2 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polislerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilerden O.A.'nın elinde bulunan poşette satışa hazır vaziyette 24 parça halinde toplam 86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zula olarak kullanılan Bostancı'daki depoda yapılan detaylı aramalarda ise 400 parça halinde yaklaşık 2 kilogram marihuana, 144 gram toz kubar, bir miktar sentetik hap, 3 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla 18 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Yakalanan M.V.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, O.A. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sancaktepe ve Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu: Bostancı’daki zehir deposuna baskın
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