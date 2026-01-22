Sancaktepe’de 2 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Atatürk Caddesi Ebru Sokak durağında meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekipler tarafından kazaya karılan araçların kaldırılması sonrasında caddede trafik normale döndü. Yaralıların durumunun hafif olduğu belirtildi.