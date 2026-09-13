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Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:02

Sancaktepe’de feci kaza! Taklalar atan araçtan yola fırladı: ‘Kemeri takılı değildi’

İstanbul Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobil ile hafif ticari araç çapıştı. Taklalar atan aracın içindeki sürücü sunrooftan dışarı fırladı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanığı o anları anlattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sancaktepe’de feci kaza! Taklalar atan araçtan yola fırladı: ‘Kemeri takılı değildi’
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Samandıra- Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden Semih D. idaresindeki 34 KNZ 539 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Seyit İ.'nin kullandığı 34 GJL 628 plakalı hafif ticari araca çarptı.

TAKLALAR ATAN ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Semih D. ise araçtan yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZADA AĞIR YARALANDI

Polis ekipleri yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü Semih D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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'SÜRÜCÜNÜN EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ'

Kazayı gören Engin Doğancı, "Telefonla konuşuyordum. Araç geldi. Sağa sola vurdu. Sürücü 'sunrooftan' dışarıya fırladı. Durumu pek iyi görünmüyordu. Önce bir araca, sonra bariyere vurdu. Araç dönerken sürücü 'sunrooftan' fırlayarak yola düştü. Emniyet kemeri bağlı olsaydı bu şekilde olmazdı" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SANCAKTEPE #İSTANBUL #KAZA

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Sancaktepe’de feci kaza! Taklalar atan araçtan yola fırladı: ‘Kemeri takılı değildi’
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