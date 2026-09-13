Sancaktepe’de feci kaza! Taklalar atan araçtan yola fırladı: ‘Kemeri takılı değildi’

TAKLALAR ATAN ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Semih D. ise araçtan yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.