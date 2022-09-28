Sancaktepe’de İETT krizi Vatandaşlar otobüse binebilmek için yolu kapattı



Toplu taşımada 205 lirayla devraldığı aylık abonmanlık ücretine peş peşe zam yaparak 602 liraya yükselten İBB yönetimi, toplu taşımadaki skandallar serisine otobüslerin sefer saatlerini azaltarak ve hatları iptal ederek devam etti.

İstanbul'da otobüslerin saatlerce gelmemesi ve gelen araçların da dolu olması vatandaşları canından bezdirdi. Sancaktepe'de İETT durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar, yolu kapattı. Vatandaşların önünü keserek güç bela otobüse bindiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'1 SAATTİR BEKLİYORUZ'

Olay geçen Pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar Meclis Mahallesi durağında uzun süre otobüs gelmesini bekledi. Mecidiyeköy yönüne giden 622 numaralı hattaki İETT otobüslerinin aşırı yolcu yoğunluğundan dolayı duraktan yolcu almaması gerginliğe neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar akan trafikte durağı pas geçmek için sol şeritte seyreden İETT otobüsünün önünü kesti. İETT şoförü el kol hareketi yaparak yolcuların yolu açmasını istedi. Otobüsün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile İETT şoförü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İETT şoförüne tepki gösteren vatandaşlar, "Böyle bir rezillik mi var? Orta kapıyı açar mısınız? 1 saat oldu. 5 tane otobüs oldu. İşimize gücümüze gideceğiz. Lanet olsun" diye tepki göstererek güç bela otobüse bindi. İETT otobüsü yoluna devam etti.