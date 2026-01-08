Sancaktepe’de kayıp 14 yaşındaki kız bulundu: 4 arkadaş geceyi havalimanında geçirmişler

Sancaktepe Merve Mahallesi'nde yaşayan Evren ve Selda Akkemik Arslan çiftinin çocukları 14 yaşındaki A.D. A, 6 Ocak'ta okula gitmek için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Okul dönüşünde kızlarının eve gelmemesi üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

GECE SOKAKTA BULUNDU

Polisin her yerde aradığı A.D.A, 8 Ocak gece 03.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde sokakta polis tarafından bulundu. A.D.A ve yanında bulunan Süleyman Eren (19) Suriye uyruklu Dıyaa Elddin Azzo (17) ve Suriye uyruklu Meys El Hüseyin (18) Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büoro Amirliğine götürüldü. Kızlarının bulunduğunu öğrenen aile emniyete çağırıldı.

GECEYİ HAVALİMANINDA GEÇİRMİŞLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.A. ailesine teslim edildi. Yapılan incelemede A.D.A'nın herhangi bir suça karışmadığı ve herhangi bir zarar görmediği öğrenildi. Kendi isteğiyle evden kaçtığını ifade eden A.D.A. ailesine teslim edildi. A.D.A'nın yanındaki kişilerle birlikte geceyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçirdikleri ve Sancaktepe'ye geri döndüklerinde bulunduğu belirtildi.

SURİYELİ ÇOCUKLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Suriye uyruklu olan Dıyaa Elddin Azzo ve Meys El Hüseyin'in aileleriyle birlikte sınır dışı edileceği ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aile olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadı.