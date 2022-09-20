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Giriş Tarihi: 20.9.2022 17:07 Son Güncelleme: 20.9.2022 17:09

Sancaktepe’de metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı

Sancaktepe’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sarıgazı, Çekmeköy, Taşdelen, Yenidoğan metro hattı inşaatında kule vinç devrildi. 1 kişinin yaralı kurtarıldığı olayda 2 işçi hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı

Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sarıgazı, Çekmeköy, Taşdelen, Yenidoğan metro hattının Yenidoğan şantiyesinde kule vinç bilinmeyen bir sebeple devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya olay yerine geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Sancaktepe’de metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı
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