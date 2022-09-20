Sancaktepe’de metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı





İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya olay yerine geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.