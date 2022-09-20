Son Dakika: Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video
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Son dakika haberi: Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay yeri havdan görüntülendi.
VİNCİN DEVRİLME ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından 2 ye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.