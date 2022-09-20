Video Yaşam Son Dakika: Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video
Son Dakika: Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video

Son Dakika: Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video

20.09.2022 | 16:53

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Son dakika haberi: Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay yeri havdan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma balattı. Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi.

VİNCİN DEVRİLME ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından 2 ye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

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