Sancaktepe'de seri cinayet: Cani kayınpeder damadını ve 2 akrabasını öldürdü!

Kan donduran olay, 00.15 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Yeliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Edip Güçin (25), Mahir Güçin (45)'in kızını kaçırdı ve evlendi. Kız kaçırma meselesi sebebiyle taraflar arasında husumet oluştu. Mahir Güçin, bu sebeple kızının düğününe bile gitmedi.
GELEN ARAÇTAKİLERE ATEŞ ETTİ
Esenyurt'ta yaşayan Edip Güçin, gece 00.15 sıralarında Taner Güçin (16), Adıgüzel Kılıçkan (29) ve Adem Kaya (23)'yı alarak Mahir Güçin'in Sancaktepe'deki evine konuşmaya geldi. Aracın Yeliz Sokak'a girdiği sırada Mahir Güçin, araçtakilere ateş etti. Bu sırada aracı kullanan sürücü yaralandı. Kaçmaya çalışan araç bir süre gittikten sonra Zencefil Sokak'ta duvara çarptı. Aracın ardından koşan Mahir Güçin, araçtakilere tekrar ateş etti.
3 KİŞİ ÖLDÜ KATİL GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taner Güçin (16), Adıgüzel Kılıçkan (29)'ın öldüğü belirlendi. araçta bulunan Adem Kaya'nın ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mahir Güçin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Katilin 5 suçtan sabıkalı olduğu belirlendi.
POLİS KATİLİN EVİNİN OLDUĞU SOKAKTA ÖNLEM ALDI
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaparken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de Mahir Güçin'in evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video