Sancaktepe’de silah ticareti operasyonu: Olası suçların önüne geçtiler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri; düzenlediği operasyonla olası suçların önüne geçti. Sancaktepe Emniyeti; yasa dışı silah ticareti yapan G.P. (27) isimli bir kişiyi operasyonla suçüstü yakaladı. G.P.'nin Sultanbeyli İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda 264 tabanca gövdesi, 37 şarjör, 17 namlu takılı gövde, 800 gerdel yayı, 500 icra mili ve bin tetik tertibatı ele geçirildi. Operasyonla birlikte silaha dönüştürülmesi planlanan parçaların suç örgütlerine satılarak suçlarda kullanılmasının önüne geçildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen G.P. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.