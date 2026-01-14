Sancaktepe’de ters şeritte ilerleyen otomobil dehşet saçtı

Kaza, Sancaktepe TEM yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten ilerleyen K.Ç. idaresindeki 34 DAG 883 plakalı otomobil, M.E. idaresindeki 37 PR 4745 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluşurken, kazada yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM yan yolda trafik bir süre kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından kontrollü geçiş sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.