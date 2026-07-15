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Giriş Tarihi: 15.07.2026 05:17 Son Güncelleme: 15.07.2026 05:19

Sancaktepe'de zincirleme kaza: 2'si ağır 5 yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde ters yöne girdiği iddia edilen otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Sancaktepe’de zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 AHE 681 plakalı otomobil ters yönde ilerlediği sırada önce 34 GG 1787 plakalı araca ve bir taksiye taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#SANCAKTEPE #İSTANBUL

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Sancaktepe'de zincirleme kaza: 2'si ağır 5 yaralı
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