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Giriş Tarihi: 9.09.2026 15:59

Sancaktepe'de zincirleme kaza: Beton pompa dehşet saçtı! Yaralılar var...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 3 araca çarpıp yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı belirlendi. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Sancaktepe’de zincirleme kaza: Beton pompa dehşet saçtı! Yaralılar var...
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beton pompa aracı, inşaat sahasından çıkan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada beton pompa aracının sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SANCAKTEPE #İSTANBUL

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