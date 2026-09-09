Sancaktepe’de zincirleme kaza: Beton pompa dehşet saçtı! Yaralılar var...

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.