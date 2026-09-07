Sanchez’den Kayserili öğrencilere sürpriz mektup

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Kıvılcım" dergisi, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e ulaştı. Öğrencilerin şiir, makale ve çeşitli edebiyat çalışmalarının yer aldığı derginin bir nüshası, Sánchez'e gönderilerek kendisi okula davet edildi.

ÖĞRENCİLERİN DAVETİNE KAYITSIZ KALMADI

Derginin kendisine ulaşmasının ardından İspanya Başbakanı Sánchez, Kayseri'deki liseye sürpriz bir yanıt gönderdi. Sánchez, okul yönetimine gönderdiği kendi imzasını taşıyan teşekkür mektubunda, öğrencilerin nazik daveti ve hazırladıkları dergi için teşekkür etti.

Sánchez'in yoğun çalışma programı nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirttiği öğrenildi.

"BİZİ ONURLANDIRDI

Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, İspanya Başbakanı'ndan gelen mektubun okul açısından büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Şahin, derginin posta yoluyla Sánchez'e ulaştırıldığını belirterek, "Sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onore etmişler." dedi.

KAYSERİ'DEN İSPANYA'YA UZANAN ANLAMLI İLETİŞİM

Öğrencilerin hazırladığı okul dergisinin İspanya Başbakanı'na ulaşması, eğitim ve kültür alanında dikkat çeken bir iletişim örneği oldu.

Şahin, Sánchez'in nazik davranışından dolayı teşekkür ederek, "Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz, Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR DENEYİM

"Kıvılcım" dergisiyle başlayan mektup trafiği, İncesu'daki öğrenciler için uluslararası ölçekte dikkat çekici bir deneyime dönüştü. İspanya Başbakanı Sánchez'in imzasını taşıyan teşekkür mektubu, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kayseri'de bir Anadolu lisesinin öğrencilerinin hazırladığı derginin İspanya Başbakanı'na ulaşması ve resmi makamdan yanıt gelmesi, öğrencilerin emeklerinin sınırları aşabileceğini gösteren anlamlı bir örnek olarak değerlendirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör