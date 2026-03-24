Saniyeler sürdü ama büyük korku yaşadık

İstanbul Fatih'te Bekar Odaları Sokağı'ndaki bir evde önceki gün doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bitişik olan iki bina ve çevresindeki 3 evde hasar meydana geldi. Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahalleli tarafından Pamuk Teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca hayatını kaybetti.

Evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlandığı öğrenildi. Felaketi yaşayan ve ailesi ile birlikte enkaz altından kurtarılan beyaz eşya tamircisi Orçun Yağcılar (42) yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yağcılar , "Olay bir saniye sürdü ama çok büyük korku yaşadık. Yan binanın duvarı bizim evin üzerine devrildi. Saniyelerle kurtulduk. Yardım ekipleri tavanı delip bizi yukarıdan çıkardılar" dedi.

KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK

Muhtar Fahrettin Özer ise, "Kahvehanedeydik. Çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Kendimizi hemen dışarı attık. Panikle olay yerine gittiğimizde 5 evde hasar oluşmuş, çevresindeki evlerde de küçük çaplı hasarlar tespit edildi" dedi. 75 yaşındaki Vahit Yolileri ise, "Evde yalnızdım. Bitişiğimdeki bina çökmesiyle benim binamda da da hasar oluştu. Ciddi yaralanmam yoktu taburcu edildim" diye konuştu. Patlamada hayatını kaybeden Semra Urunca, mahalledeki Yatağan Hacı İhlas Camii'nde ikindiyi müteakip kılınanan cenaze namazından sonra toprağa verildi.