SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu: İşine aşık olan birinin başarısız olma ihtimali yok

"YENİLİĞE HER ZAMAN AÇIK OLMALIYIZ"



Dünyanın çok hızlı değişim gösterdiği bir dönemden geçildiğini ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek için bu değişim sürecinde bireylerin ve her kurumun sorumluluk bilinciyle hareket edip değişime uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, şunları kaydetti:



"Babam, rahmetli Sani Bey, 'Eğer işletmelerinizi içinde bulunduğunuz teknoloji ve şartlara göre yenileyemezseniz işletmeniz sizi yeniler' derdi. Bu bizim kulağımıza küpe oldu. Teknoloji bu kadar hızlı gelişirken siz teknolojinin dışında kalamazsınız. Yaşadığınız dönemin gelişmelerini takip etmez ve geleceğe yönelik adımlar atmazsanız sahip olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle teknolojiyi yakından takip edip teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Her zaman yeniliğe açık olmalıyız. SANKO Grubu olarak 14 bin kişilik bir aileyiz teknolojiyi yakalayıp gençlerimizin önünü açmak için çalışıyoruz."

"Gençliğin enerjisini desteklemeyi sürdüreceğiz"



"Eğer TEKNOFEST başlatılmasaydı aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ve onların geliştirdiği çok kıymetli projeleri tanıma şansımız olmayacaktı" diyen Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"TEKNOFEST'e her yıl düzenli olarak geliyorum. Her gelişimde yeni öğrenimlerle yoluma devam ediyorum. İnşallah TEKNOFEST devam edecek ve devam ettiği sürece biz de gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Savunma sanayii alanında geliştirdikleri çok kıymetli projelerle ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlayan, yaktıkları TEKNOFEST meşalesi ile gençlerimize umut ve heyecan veren Sayın Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyorum."



Yarışmaya katılan öğrencileri ziyaret ederek projeler hakkında bilgi alan Konukoğlu, finalist öğrencilere başarı dileklerini iletti.