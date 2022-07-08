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Giriş Tarihi: 8.7.2022 14:20

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2022 Şanlıurfa’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Şanlıurfa bayram namazı vakti Diyanet ile açıklandı! Kurban Bayramı 1. Gün için sayılı saatler kaldı. Bayram namazı saatleri il il açıklandı. “Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı namazı illerde sorgulanıyor. İşte, Şanlıurfa bayram namazı saati 2022…

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2022 Şanlıurfa’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu diğer illerde olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet ile il il paylaşıldı. Müslümanlar bayramın ilk günü camileri dolduracak. Şanlıurfa bayram namazı vakti de sorgulananlar arasında. İşte, Diyanet ile Şanlıurfa bayram namazı saati 2022!

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Şanlıurfa'da saat 05.45'te kılınacak.

Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 06.15

Ankara: 06.03

İzmir: 06.29

Eskişehir: 06.12

Konya: 06.09

Çanakkale: 06.28

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

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Şanlıurfa bayram namazı saati! 2022 Şanlıurfa’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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