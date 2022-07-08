Şanlıurfa bayram namazı saati! 2022 Şanlıurfa’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu diğer illerde olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet ile il il paylaşıldı. Müslümanlar bayramın ilk günü camileri dolduracak. Şanlıurfa bayram namazı vakti de sorgulananlar arasında. İşte, Diyanet ile Şanlıurfa bayram namazı saati 2022!
ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Şanlıurfa'da saat 05.45'te kılınacak.
Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 06.15
Ankara: 06.03
İzmir: 06.29
Eskişehir: 06.12
Konya: 06.09
Çanakkale: 06.28
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022 Diyanet ile belirlendi! Kurban Bayramı İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.