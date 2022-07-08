Şanlıurfa bayram namazı saati! 2022 Şanlıurfa’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu diğer illerde olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet ile il il paylaşıldı. Müslümanlar bayramın ilk günü camileri dolduracak. Şanlıurfa bayram namazı vakti de sorgulananlar arasında. İşte, Diyanet ile Şanlıurfa bayram namazı saati 2022!