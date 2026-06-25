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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:32 Son Güncelleme: 25.06.2026 11:41

Şanlıurfa’da zehirlenme şüphesi: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Yedikardeş Mahallesi’nde meydana gelen zehirlenme şüphesi vakasında Mehmet Artık (17) hayatını kaybetti. İddiaya göre babası ile birlikte tarlada ilaçlama yapan Mehmet Artık (17) eve döndükten sonra fenalaştı önce Harran Devlet hastanesine sevk edilen Mehmet Artık daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zehirlenme şüphesi: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Yedikardeş Mahallesi'nde rahatsızlanan Mehmet Artık (17), yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Artık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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Şanlıurfa’da zehirlenme şüphesi: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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