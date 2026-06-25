Şanlıurfa’da zehirlenme şüphesi: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Yedikardeş Mahallesi'nde rahatsızlanan Mehmet Artık (17), yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Artık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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