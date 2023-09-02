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Giriş Tarihi: 2.9.2023 18:04 Son Güncelleme: 2.9.2023 18:28

Şanlıurfa DSİ sulama kanalında çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren köylerde çerçilik yapan Suriye uyruklu 10 yaşında çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa DSİ sulama kanalında çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, köylerde ailesiyle çerçilik yapan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Zekerriya C. sıcak havada serinlemek için DSİ ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılıp kaybolduğunu gören mahalle sakinleri durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, Jandarma, itfaiye ve dalgıç polis sevk edildi. DSİ ait sulama kanalında yapılan çalışmalar sonucu küçük çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 4 kilometre ileride bulunan Ozanlar Mahallesi yakınlarında bulundu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa DSİ sulama kanalında çocuk boğuldu
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