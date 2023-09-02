Şanlıurfa DSİ sulama kanalında çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, köylerde ailesiyle çerçilik yapan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Zekerriya C. sıcak havada serinlemek için DSİ ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılıp kaybolduğunu gören mahalle sakinleri durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, Jandarma, itfaiye ve dalgıç polis sevk edildi. DSİ ait sulama kanalında yapılan çalışmalar sonucu küçük çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 4 kilometre ileride bulunan Ozanlar Mahallesi yakınlarında bulundu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.