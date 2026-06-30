Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 adrese uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

251 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlarda yaklaşık 5 ay süren teknik takip, analiz ve delil elde etme çalışmalar sonucunda 11 ilde, 251 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 309 polis, 500 ekip, 1 helikopter, 1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin her köşesinde uyuşturucuya karşı operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.