Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon! 37 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edildi.

YAKLAŞIK 11 MİLYON LİRA MAL VARLIĞINA EL KOYMA TEDBİRİ UYGULANDI

Operasyonlar sonucunda şüphelilerin banka hesapları ile yaklaşık 11 milyon 750 bin lira değerindeki 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 10 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör