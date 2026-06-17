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Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:07

Şanlıurfa’da 10 katlı binada yangın çıkmıştı! O ihmal 33 milyonluk zarar getirdi: Facia işte böyle başlamış…

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 10 katlı bir binanın giriş katındaki depoda çıkan ve yaklaşık 33 milyon lira zarara neden olan alevlerin başlangıç anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da 10 katlı binada yangın çıkmıştı! O ihmal 33 milyonluk zarar getirdi: Facia işte böyle başlamış…
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Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde pazar günü, bir apartmanın giriş katında bulunan yapı malzemeleri deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

33 MİLYONLUK ZARARA YOL AÇTI

Kısa sürede büyüyen alevler apartmana sıçrarken, depoda ve üst katlarda bulunan bazı dairelerde hasar meydana geldi. Yangının yaklaşık 33 milyon liralık zarara yol açtığı belirtildi.

Şanlıurfa'da 33 milyon liralık zarara yol açan yangının görüntüleri ortaya çıktı

YANICI MADDELER ANİDEN TUTUŞARAK ALEV ALDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bina dışında bulunan yanıcı maddelerin aniden tutuştuğu görüldü. Görüntülerde ayrıca yoldan geçen bir sürücünün yangını fark ederek bina sakinlerini uyardığı ve itfaiye ekiplerine haber verdiği yer aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #KARAKÖPRÜ #YANGIN

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Şanlıurfa’da 10 katlı binada yangın çıkmıştı! O ihmal 33 milyonluk zarar getirdi: Facia işte böyle başlamış…
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