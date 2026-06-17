Şanlıurfa’da 10 katlı binada yangın çıkmıştı! O ihmal 33 milyonluk zarar getirdi: Facia işte böyle başlamış…

33 MİLYONLUK ZARARA YOL AÇTI
Kısa sürede büyüyen alevler apartmana sıçrarken, depoda ve üst katlarda bulunan bazı dairelerde hasar meydana geldi. Yangının yaklaşık 33 milyon liralık zarara yol açtığı belirtildi.
Şanlıurfa'da 33 milyon liralık zarara yol açan yangının görüntüleri ortaya çıktı
YANICI MADDELER ANİDEN TUTUŞARAK ALEV ALDI
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bina dışında bulunan yanıcı maddelerin aniden tutuştuğu görüldü. Görüntülerde ayrıca yoldan geçen bir sürücünün yangını fark ederek bina sakinlerini uyardığı ve itfaiye ekiplerine haber verdiği yer aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.