11 yıl önce Şanlıurfa’da ölü bulunmuştu! Zehra Toğdağ cinayetinde 13 gözaltı

Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan Zehra Topdağ, (6) bir anda ortadan kayboldu.

Küçük kız çocuğun bulunması için jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaya mahalleli de katıldı. Kaybolduktan 1 gün sonra kız çocuğunun cesedi evin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulunmuştu. 2014 yılında cinayetin aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Fakat çalışmalara rağmen birçok kişi gözaltına alındı ancak cinayet zanlısı ya da zanlıları bir türlü tespit edilemedi. Olaydan 11 yıl geçmesine rağmen güvenlik güçleri özel bir ekip kurarak çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Olayla ilgili yeni bulgulara ulaşan ekipler, aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ve üvey anne Ceylan T.'nin de olduğu 13 şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı gözaltına alınan 13 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.