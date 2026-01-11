Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 14 gündür sürücüden iz yok!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:51

Şanlıurfa’da 14 gündür sürücüden iz yok!

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde otomobil ile sulama kanalına düşen otomobil sürücüsünün arama çalışmaları 14. gününde de devam ediyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 14 gündür sürücüden iz yok!
  • ABONE OL

Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi kendi imkânlarıyla kurtulurken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü 6 çocuk babası Halil Gündüz (42) ise kayboldu.

Kayıp sürücüyü arama çalışmaları, olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen sürüyor. Yaklaşık 60 kilometrelik alana yayılan aramalarda ekipler, Küplüce Mahallesi çevresinde bot yardımıyla çalışmaları yoğunlaştırdı. Suriye'de arama çalışmaları yapıldı. Orada sürücü bulunamayınca çalışmalar tekrar Türkiye'de başladı. Çalışmalarda dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve AFAD personelinden oluşan yaklaşık 150 görevli, kanal içinde ve çevresinde kapsamlı arama yürütüyor. Otomobil sürücüsünün arama çalışmaları 14. gününde de devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da 14 gündür sürücüden iz yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz