Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Olay, Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş ile sulama kanalına giren Tuncay Yayla, (15) kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocuğu göremeyen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) başta olmak üzere AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından Tuncay Yayla'nın cansız bedeni, boğulduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Abdurrahmandede Mahallesi mevkiinde ŞUAK ekipleri tarafından bulundu. Tuncay Yayla'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.