Şanlıurfa’da 16 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Ünlü Mahallesinde yakın DSİ'ye ait sulama kanalında olay meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren 3 şahıs akıntıya kapıldı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler akıntıya kapılan 3 şahıstan 2'sini kurtardı. Yahya Akmeşe (16) ise gözden kayboldu. Kurtarılan 2 kişi sağlık birimlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kayıp şahsı arama çalışmaları havanın kararmasıyla durdurulmuştu. Sabahın ilk ışıklarında yapılan arama çalışması sonucu Yahya Akmeşe (16) düştüğü yerden 5 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu. Kanaldan çıkarılan gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.