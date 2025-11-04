Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklanarak cezaevine konuldu

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, meydana geldi. Abdulkerim A. idaresindeki otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken Mardin istikametine doğru ilerleyen Hasan Kayar yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Kayar (24) ve arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa Uncuoğlu (34) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Hasan Kayar ve Mustafa Uncuoğlu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Mustafa Uncuoğlu'nun cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na, Hasan Kayar'ın cenazesi ise Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Abdulkerim A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan sürücü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkerim A., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.