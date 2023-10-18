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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Şanlıurfa’da 20 ceylan doğaya bırakıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 20 ceylan doğaya bırakıldı
Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 20 ceylan doğaya salındı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella marica" türü ceylanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altına alınarak çoğaltılıyor. Burada doğan 20 ceylan, Vali Hasan Işıldak ve DKMP 3 Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek'in de katıldığı törenle istasyonun bulunduğu Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı. Kafeslerinden ürkek bir şekilde çıkan ceylanlar hızla uzaklaştı. Vali Işıldak, törenin ardından yaptığı açıklamada, ceylanların itina ile istasyonda büyütüldüğünü belirtti. Ceylanların doğada özgürce gezdiğini belirten Işıldak, "Vatandaşlarımızı da onlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu ceylanlar ülkemizde yetişen en nadide iki ceylan türünden biri" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise geçen yıl istasyonda 132 yavrunun doğduğunu, toplam ceylan sayısının ise 413'e ulaştığını bildirdi.

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Şanlıurfa’da 20 ceylan doğaya bırakıldı
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