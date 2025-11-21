Şanlıurfa'da 23 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Sokak ortasında silahlı kavgada yeni gelişme!

ALİ ESKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Eskiler (23) ve Baver A. (24), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Eskiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baver A.'nın tedavisi ise sürüyor.