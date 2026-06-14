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Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:37

Şanlıurfa'da 40 yolculu tur teknesi arızalandı: Yolcular tahliye edildi!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü’nde arızalanarak sürüklenen turistik gezi teknesindeki 40 yolcu, jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da 40 yolculu tur teknesi arızalandı: Yolcular tahliye edildi!
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Kentin turistik ilçesi Halfeti'de Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde turistleri taşıyan gezi teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

40 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu teknedekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

TEKNE GÜVENLİ ALANA BAĞLANDI

Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yolcuları bota alarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Yolcuların tahliyesinin ardından arızalanan turistik teknesinin de jandarma ekipleri tarafından çekilerek emniyetli şekilde kıyıya bağlandığı belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da 40 yolculu tur teknesi arızalandı: Yolcular tahliye edildi!
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