Şanlıurfa’da 40 yolculu tur teknesi arızalandı: Yolcular tahliye edildi!

Kentin turistik ilçesi Halfeti'de Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde turistleri taşıyan gezi teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
40 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu teknedekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
TEKNE GÜVENLİ ALANA BAĞLANDI
Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yolcuları bota alarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Yolcuların tahliyesinin ardından arızalanan turistik teknesinin de jandarma ekipleri tarafından çekilerek emniyetli şekilde kıyıya bağlandığı belirtildi.