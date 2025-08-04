Şanlıurfa’da 476 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Valiliği, Temmuz ayı Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısını Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya, Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Kösem ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı. Kentin genel güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantıda, özellikle uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı.

Vali Hasan Şıldak, Temmuz ayında uyuşturucu ile mücadelede kayda değer operasyonların gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi: "Temmuz ayında uyuşturucu ticaretiyle ilgili 115 kişi gözaltına alındı, bunlardan 70'i tutuklandı. Bu da 70 zehir tacirinin cezaevine gönderilmesi anlamına geliyor. Bu ciddi bir başarıdır."

Vali Şıldak, yakalanan uyuşturucu miktarlarını da detaylı şekilde açıkladı:63 kilogram skunk,7 kilograma yakın esrar,1 kilogramın üzerinde metanfetamin, 7 kilogramın üzerinde bonzai,3 binin üzerinde sentetik ecza,2.225 kök hint keneviri ele geçirildi. Vali Şıldak ayrıca 2025 yılı başından bu yana yürütülen çalışmalarla birlikte, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 476 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini de kamuoyuna duyurdu."Uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlılığımız devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Gençlerimizi bu tehlikeden korumak için hiçbir taviz vermiyoruz" dedi.