Şanlıurfa’da acı olay: Abdest aldığı sırada düşerek hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'ne bağlı kırsal Doğukesmekaya Mahallesinde meydana geldi. Doğukesmekaya mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali C. İsimli yaşlı adam abdest aldığı sırada bir anda ayağının kayması sonucu yere düşerek başından ağır yaralandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali C. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali C. İsimli yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali C.'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması başlattı.