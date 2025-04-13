Şanlıurfa’da acı kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan Demir, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi...