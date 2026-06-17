Şanlıurfa’da acı kaza! Minibüs at arabasına çarptı: Ölü ve yaralı var!

Kaza, dün öğle saatlerinde Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, aynı yönde seyreden at arabasına arkadan çarptı.
AT ARABASINDAN ŞARAMPOLE SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle at arabasındaki Emre Yiğit ile Mehmet Diler, savrularak şarampole düştü. Bu sırada minibüs sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emre Yiğit ise ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.