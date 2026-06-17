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Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:10

Şanlıurfa’da acı kaza! Minibüs at arabasına çarptı: Ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Minibüsün at arabasına çarptığı feci olayda 24 yaşındaki Mehmet Diler ve yanındaki Emre Yiğit savrularak şarampole düştü. Mehmet Diler hayatını kaybederken yanındaki Emre Yiğit ağır yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı kaza! Minibüs at arabasına çarptı: Ölü ve yaralı var!
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Kaza, dün öğle saatlerinde Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, aynı yönde seyreden at arabasına arkadan çarptı.

AT ARABASINDAN ŞARAMPOLE SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle at arabasındaki Emre Yiğit ile Mehmet Diler, savrularak şarampole düştü. Bu sırada minibüs sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emre Yiğit ise ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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KAZADA AT DA ÖLDÜ

Kazada at arabasını çeken atın da öldüğü bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsünün tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #KAZA

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Şanlıurfa’da acı kaza! Minibüs at arabasına çarptı: Ölü ve yaralı var!
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