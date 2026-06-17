Şanlıurfa’da acı kaza! Minibüs at arabasına çarptı: Ölü ve yaralı var!

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emre Yiğit ise ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.