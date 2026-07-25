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Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:23

Şanlıurfa'da acı olay: 10 yaşındaki Halid Yasin hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 17 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki Halid Yasin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da acı olay: 10 yaşındaki Halid Yasin hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgilere göre, kaza 7 Temmuz tarihinde Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki aynı yönde bisikletiyle ilerleyen Alpaslan İlkokulu 2/B sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki Halid Yasin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk için çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından yardım çağrıldı.

Kazanın ardından Halid Yasin, ilk olarak Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 17 gündür tedavi altında bulunan küçük Halid Yasin, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Alpaslan İlkokulu 2/B sınıfı öğrencisi olan Halid Yasin'in vefat haberi ailesini, okul çevresini ve yakınlarını yasa boğdu. Küçük çocuğun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da acı olay: 10 yaşındaki Halid Yasin hayatını kaybetti!
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