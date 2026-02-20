Şanlıurfa’da acı olay: 2 kardeşin üzerine demir profil düştü! Kurtarılamadılar

Olay, Şanlıurfa–Suruç karayolu üzeri Eyyübiye ilçesine Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa OSB'de bulunan inşaat halindeki bir fabrika arazisinde oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmed Şeriy (2) kardeş çocukların üzerine demir profil düştü. Çocukları ağır yaralandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler çocukları demirlerin arasından çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 çocuk kardeşin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen ve çocukların demir düşmesi sonucu öldüğünü gören aile sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmed Şeriy (2) kardeş olay yeri incelemesinin ardından çocukları cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.