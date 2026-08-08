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Giriş Tarihi: 8.08.2026 10:54 Son Güncelleme: 8.08.2026 15:08

Şanlıurfa’da acı olay! Camiye gitmek için çıktığı yolda hayatını kaybetti: Yaşlı adamın kahreden son anları kamerada!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Mahmut Benice camiye gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen tallihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürek burkan kaza kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı olay! Camiye gitmek için çıktığı yolda hayatını kaybetti: Yaşlı adamın kahreden son anları kamerada!
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Kaza, Ceylanpınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şaabin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, camiye gitmek için evinden çıkan Mahmut Benice (78), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aynı istikamette seyreden motosikletin çarpması sonucu yere savruldu.

METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan kişiler de yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Benice, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Benice, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Camiye gitmek için evinden çıkan adam motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video

KAHREDEN KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da acı olay! Camiye gitmek için çıktığı yolda hayatını kaybetti: Yaşlı adamın kahreden son anları kamerada!
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