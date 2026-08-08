Şanlıurfa’da acı olay! Camiye gitmek için çıktığı yolda hayatını kaybetti: Yaşlı adamın kahreden son anları kamerada!

METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan kişiler de yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Benice, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Benice, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Camiye gitmek için evinden çıkan adam motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video