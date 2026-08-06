Şanlıurfa’da acı olay! Evinin balkonundan dışarıyı izlerken canından oldu: 16 yaşındaki Deniz metrelerce yüksekten düştü!

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, iddiaya göre evlerinin balkonundan dışarıyı izlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip balkondan aşağı düşerek ağır yaralandı.