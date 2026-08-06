Şanlıurfa’da acı olay! Evinin balkonundan dışarıyı izlerken canından oldu: 16 yaşındaki Deniz metrelerce yüksekten düştü!

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, iddiaya göre evlerinin balkonundan dışarıyı izlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip balkondan aşağı düşerek ağır yaralandı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.