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Giriş Tarihi: 6.08.2026 12:30

Şanlıurfa’da acı olay! Evinin balkonundan dışarıyı izlerken canından oldu: 16 yaşındaki Deniz metrelerce yüksekten düştü!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli evlerinin balkonundan dışarıyı izlerken dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı olay! Evinin balkonundan dışarıyı izlerken canından oldu: 16 yaşındaki Deniz metrelerce yüksekten düştü!
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Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, iddiaya göre evlerinin balkonundan dışarıyı izlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip balkondan aşağı düşerek ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #BOZOVA

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Şanlıurfa’da acı olay! Evinin balkonundan dışarıyı izlerken canından oldu: 16 yaşındaki Deniz metrelerce yüksekten düştü!
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