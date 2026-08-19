Şanlıurfa’da acı olay! Fileye tırmanmaya çalışırken canından oldu: Minik Mert’in üzerine kale devrildi!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Ali, burada kurtarılamadı.