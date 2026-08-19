Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da acı olay! Fileye tırmanmaya çalışırken canından oldu: Minik Mert’in üzerine kale devrildi!
Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:24

Şanlıurfa’da acı olay! Fileye tırmanmaya çalışırken canından oldu: Minik Mert’in üzerine kale devrildi!

Şanlıurfa’da meydana gelen olay yürekleri burktu. Lisenin kapalı spor salonunda yaşanan olayda 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz fileye tırmanmaya çalışırken kale direği üzerine düştü. Talihsiz minik çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı olay! Fileye tırmanmaya çalışırken canından oldu: Minik Mert’in üzerine kale devrildi!
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Olay, öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü.

DEMİR KALE ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali'nin üzerine devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Ali, burada kurtarılamadı.

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CENAZE NAMAZI KILINDI

Mert Ali Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da acı olay! Fileye tırmanmaya çalışırken canından oldu: Minik Mert’in üzerine kale devrildi!
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