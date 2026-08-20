Şanlıurfa’da acı olay! Kuyudan su çekmeye çalışırken canından oldu: Elektrik akımına kapılıp…

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Sufra kırsal Mahallesi'nde defnedildi.

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