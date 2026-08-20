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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:04

Şanlıurfa’da acı olay! Kuyudan su çekmeye çalışırken canından oldu: Elektrik akımına kapılıp…

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Kuyudan su çekmeye çalışan Mehmet Emin Saklı canından oldu. Talihsiz adam elektrikli motoru çalıştırdığı anda akıma kapıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybeden Mehmet Emin Saklı gözyaşlarıyla defnedildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı olay! Kuyudan su çekmeye çalışırken canından oldu: Elektrik akımına kapılıp…
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Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı, iddiaya göre elektrikli motoru çalıştırdığı sırada akıma kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Sufra kırsal Mahallesi'nde defnedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da acı olay! Kuyudan su çekmeye çalışırken canından oldu: Elektrik akımına kapılıp…
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