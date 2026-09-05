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Giriş Tarihi: 5.09.2026 10:47

Şanlıurfa'da acı olay: Serinlemek isterken canından oldu!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 yaşındaki Ali Kına serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı olay: Serinlemek isterken canından oldu!
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Olay, sabah saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kent merkezinden Bozova'ya giden Ali Kına, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kına, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Ali Kına'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kına'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da acı olay: Serinlemek isterken canından oldu!
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