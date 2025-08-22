Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da acı olay! Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
Giriş Tarihi: 22.8.2025 17:46

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 16 yaşındaki Beşir Curuv, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesibe bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşen Beşir Curuv, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu.

YÜZME BİLMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yüzme bilmediği öğrenilen Curuv'un kanala düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Curuv'un cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

