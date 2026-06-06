Şanlıurfa’da aile dehşeti! Eşi ve kızını kurşun yağmuruna tuttu

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında H.T. (49), yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.