Şanlıurfa’da aile dehşeti! Eşi ve kızını kurşun yağmuruna tuttu

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında H.T. (49), yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.