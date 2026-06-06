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Giriş Tarihi: 6.06.2026 14:20

Şanlıurfa’da aile dehşeti! Eşi ve kızını kurşun yağmuruna tuttu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Aile içerisinde çıkan tartışmada bir kişi, eşi ve kızını silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken anne-kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da aile dehşeti! Eşi ve kızını kurşun yağmuruna tuttu
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Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında H.T. (49), yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE-KIZIN DURUMU AĞIR

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Hastanede tedavi altına alınan E.T. ve M.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİ KAÇTI

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #SİVEREK

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Şanlıurfa’da aile dehşeti! Eşi ve kızını kurşun yağmuruna tuttu
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