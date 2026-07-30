Şanlıurfa’da aile içi dehşet! Amcasını kurşunlayarak vahşice katletmişti: Cani yeğen kıskıvrak yakalandı!

AMCASINI KURŞUNLAYARAK KATLETTİ

Kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 52 yaşındaki Mehmet Cihat Özağaçhanlı ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüphelinin yakalanması için kapsamlı soruşturma başlatıldı.

EKİPLER MERCEK ALTINA ALDI

Cinayetin ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla yaklaşık 30 kişilik özel ekip oluşturdu. Ekipler, olayın ardından şüphelinin kaçabileceği adresler ile bağlantılı olduğu kişileri tek tek mercek altına aldı.