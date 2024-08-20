Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Maşuk-TOKİ yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil Y. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim Halil Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İbrahim Halil Y.'nin cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.