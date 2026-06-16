Şanlıurfa'da akılalmaz olay: Sokak sokak aradıkları 5 yaşındaki çocuk öyle bir yerden çıktı ki!

Olay, sabah saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de sokak sokak çocuğu aramaya başladı. Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.'nın bagajda kilitli kaldığını anladı. Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.