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Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:19

Şanlıurfa'da akılalmaz olay: Sokak sokak aradıkları 5 yaşındaki çocuk öyle bir yerden çıktı ki!

Şanlıurfa'da, yeni aldıkları otomobilin bagajına habersizce girip içeride kilitli kalan P.A.'yı (5) saatlerce sokakta arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda olduğunu fark etti. Bagaj kapağını açamayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

DHA Yaşam
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Olay, sabah saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de sokak sokak çocuğu aramaya başladı. Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.'nın bagajda kilitli kaldığını anladı. Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj kısmına ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi. Olay nedeniyle bölgedekiler, panik yaşadıklarını ifade etti.

Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı!

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da akılalmaz olay: Sokak sokak aradıkları 5 yaşındaki çocuk öyle bir yerden çıktı ki!
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